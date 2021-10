Roma, ecco una guida galattica (ma non c’entrano gli autostoppisti) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Di questi tempi si parla tanto di Roma, ma troppo spesso per le ragioni sbagliate. Si cita tutto quello che non va in città e tutto quello che un buon sindaco dovrebbe fare (o avere fatto), senza mai pensare ai mille gioielli che questa meravigliosa capitale d’Italia ci può offrire. E’ vero, dopo le privazioni del Covid si stanno moltiplicando come gabbiani le associazioni che organizzano visite guidate nei luoghi più belli e a volte solo apparentemente noti di Roma. Ora però chi non abbia dimestichezza auricolari e grupponi e rifiuti di sentirsi una mandria al pascolo, ha una occasione in più per scoprire la città e i suoi angoli più insoliti grazie a un vero e proprio manuale scritto da Carlo Coronati, maestro elementare in pensione con la passione dell’escursionismo e della scoperta. Roma, guida ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Di questi tempi si parla tanto di, ma troppo spesso per le ragioni sbagliate. Si cita tutto quello che non va in città e tutto quello che un buon sindaco dovrebbe fare (o avere fatto), senza mai pensare ai mille gioielli che questa meravigliosa capitale d’Italia ci può offrire. E’ vero, dopo le privazioni del Covid si stanno moltiplicando come gabbiani le associazioni che organizzano visitete nei luoghi più belli e a volte solo apparentemente noti di. Ora però chi non abbia dimestichezza auricolari e grupponi e rifiuti di sentirsi una mandria al pascolo, ha una occasione in più per scoprire la città e i suoi angoli più insoliti grazie a un vero e proprio manuale scritto da Carlo Coronati, maestro elementare in pensione con la passione dell’escursionismo e della scoperta....

