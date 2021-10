Riccardo Azzurri | il cantante toscano | un brano per chi lotta contro il Covid

Leggi su ck12

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)nel momento peggiore per l’Italia è stato autore della canzone per medici e infermieri, inla pandemia(screen YouTube)Nella primavera 2020, quando ilsi era impossessato dell’Italia, gli operatori sanitari furono elevati a eroi nazionali. Erano e sono ancora oggi in prima lineala pandemia e il San Giovanni di Dio-Terregalli a Firenze era diventato il presidio di riferimento della zona. Ogni giorno andare a lavoro era diventata una battaglia che bisognava vincere e non c’era miglio inno, a partire dal titolo, di Si vince sempre ogni giorno nella vita, la canzone scritta dache i medici e gli infermieri avevano adottato come ...