Riaprono le discoteche: capienza ridotta, ma si balla senza mascherina. La reazione dei gestori (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E' sempre più vicina la graduale riapertura delle discoteche nella zona bianca. Ad annunciarlo è il Comitato tecnico-scientifico, che nella seduta del 5 ottobre si è pronunciato sulla ripartenza delle sale da ballo e locali similari. Secondo le indicazioni del Cts, in caso di riapertura delle discoteche in zona bianca, la capienza massima - dipendenti compresi - potrebbe raggiungere il 35% al ??chiuso e il 50% all'aperto. Il Green Pass è quindi obbligatorio per entrare. La mascherina chirurgica deve essere sempre utilizzata ad eccezione del momento del ballo, assimilabile ad attività fisiche al chiuso. Fondamentale l'utilizzo dei bicchieri monouso e la frequente igienizzazioni delle mani, nonché la pulizia e la sanificazione dei locali. E' inoltre necessaria la presenza di sistemi di aerazione ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E' sempre più vicina la graduale riapertura dellenella zona bianca. Ad annunciarlo è il Comitato tecnico-scientifico, che nella seduta del 5 ottobre si è pronunciato sulla ripartenza delle sale da ballo e locali similari. Secondo le indicazioni del Cts, in caso di riapertura dellein zona bianca, lamassima - dipendenti compresi - potrebbe raggiungere il 35% al ??chiuso e il 50% all'aperto. Il Green Pass è quindi obbligatorio per entrare. Lachirurgica deve essere sempre utilizzata ad eccezione del momento del ballo, assimilabile ad attività fisiche al chiuso. Fondamentale l'utilizzo dei bicchieri monouso e la frequente igienizzazioni delle mani, nonché la pulizia e la sanificazione dei locali. E' inoltre necessaria la predi sistemi di aerazione ...

