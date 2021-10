Red Bull e AlphaTauri: nuovo look nel GP di Turchia per celebrare Honda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Livree speciali da utilizzare nel GP di Turchia per Red Bull e AlphaTauri, un tributo a Honda, fornitrice dei motori di Milton Keynes e in uscita dalla F1 alla fine del 2021. Le RB16 - B di Verstappen ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Livree speciali da utilizzare nel GP diper Red, un tributo a, fornitrice dei motori di Milton Keynes e in uscita dalla F1 alla fine del 2021. Le RB16 - B di Verstappen ...

Advertising

nanasebz : RT @Gazzetta_it: F1, Red Bull e AlphaTauri: nuovo look nel GP di Turchia per celebrare Honda - CorriereQ : F1, Red Bull e AlphaTauri: nuovo look nel GP di Turchia per celebrare Honda - Formula1WM : Red Bull - In Turchia una livrea celebrativa per Honda - Foodef11 : Red Bull e AlphaTauri: nuovo look nel GP di Turchia per celebrare Honda - SirPhi : RT @CalcioFinanza: Dopo #Genoa e #Siviglia, 777 Partners punta a fare acquisti in Premier League: «L'obiettivo è costruire una multiproprie… -