Prepararsi a una nuova politica industriale

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) A partire dal secondo dopoguerra, la vicenda dellaè stata contrastata. Alla grande fortuna degli anni Cinquanta e Sessanta ha fatto seguito un lungo periodo di ‘neutralità’ ed oggi c’è quello che potrebbe definirsi un ritorno in grande stile. Mondo accademico, istituzioni internazionali e decisori politici, infatti, ne ridiscutono, la promuovono, la declinano in concrete strategie. Un itinerario tortuoso che è la risposta a un ‘impasto’ di condizionamenti fatto di ideologie, congiunture economiche, progressi tecnologici, concorrenza internazionale. Quali siano state le oscillazioni del pendolo negli anni alle nostre spalle, laè destinata nel futuro a rafforzarsi. Anche in Europa. A dirlo sono diversi elementi: una congiuntura internazionale che vede l’accrescersi delle ...