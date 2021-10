Pizza avanzata: il trucco geniale per conservarla alla perfezione! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Siete amanti della Pizza? Ebbene se per caso avanzate delle fette di Pizza e volete gustarvele il giorno successivo è necessario che sappiate come conservarle al meglio per non perdere le caratteristiche iniziali, ritrovandola saporita e uguale o quasi alla sera precedente. Per evitare brutte sorprese esistono piccoli accorgimenti su come conservarla che soddisferanno questa esigenza. Ora vediamo che cosa dovete fare! Nel dettaglio, se avete avanzato molta Pizza, anche quella fatta in casa, sicuramente non è vostro desiderio buttarla, ma consumarla il giorno dopo, magari a pranzo. Ebbene per conservarla nel migliore dei modi, dovete evitare di riscaldarla al microonde, in quanto il risultato è quello di renderla morbida al centro e dura e pastosa ai bordi, che spesso vengono così ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Siete amanti della? Ebbene se per caso avanzate delle fette die volete gustarvele il giorno successivo è necessario che sappiate come conservarle al meglio per non perdere le caratteristiche iniziali, ritrovandola saporita e uguale o quasisera precedente. Per evitare brutte sorprese esistono piccoli accorgimenti su comeche soddisferanno questa esigenza. Ora vediamo che cosa dovete fare! Nel dettaglio, se avete avanzato molta, anche quella fatta in casa, sicuramente non è vostro desiderio buttarla, ma consumarla il giorno dopo, magari a pranzo. Ebbene pernel migliore dei modi, dovete evitare di riscaldarla al microonde, in quanto il risultato è quello di renderla morbida al centro e dura e pastosa ai bordi, che spesso vengono così ...

