Padova, rapito bimbo di 5 anni, la mamma: «Quell'uomo si è portato via mio figlio, trovatelo» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È successo a Padova, una donna di 26 anni, Alexandra Moraru, è stata bloccata per strada dal suo ex marito: «Me lo ha strappato tra le braccia». I carabinieri ora cercano l'uomo e indagano per sequestro di persona. bimbo di 5 anni rapito dal padre, la mamma: «Si è portato via mio figlio, trovatelo» Ieri mattina la donna si è presentata disperata e in lacrime alla caserma dei Carabinieri di Via Rismondo. Alexandra ha raccontato di essere stata fermata da quattro uomini, tra cui il padre del bambino, mentre lo stava accompagnando a scuola in zona Mortise, nel quartiere San Lazzaro. Due degli uomini l'hanno bloccata, il padre nel frattempo le ha strappato dalle braccia il bimbo. Poi tutti sono saliti a ...

