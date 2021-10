Muppets Haunted Mansion – La casa stregata è in arrivo su Disney+ (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In arrivo il prossimo 8 ottobre lo speciale Muppets Haunted Mansion – La casa stregata In arrivo su Disney+ il prossimo 8 ottobre il primo speciale di Halloween dei Muppets! Muppets Haunted Mansion unisce la presenza dei famosi pupazzi, creati da Jim Henson, alla famosa location della casa stregata, presente in tutti i parchi di divertimenti Disney del mondo. Disney ha rilasciato due clip, che anticipano il contenuto dello speciale! Lo speciale sarà ricco di guest star, tra cui Yvette Nicole Brown, John Stamos e Kim Irvine, executive director di Walt Disney Imagineering. E inoltre Will Arnett, Taraji P. Henson, Chrissy Metz, Alfonso Ribeiro, Edward ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Inil prossimo 8 ottobre lo speciale– LaInsuil prossimo 8 ottobre il primo speciale di Halloween deiunisce la presenza dei famosi pupazzi, creati da Jim Henson, alla famosa location della, presente in tutti i parchi di divertimenti Disney del mondo. Disney ha rilasciato due clip, che anticipano il contenuto dello speciale! Lo speciale sarà ricco di guest star, tra cui Yvette Nicole Brown, John Stamos e Kim Irvine, executive director di Walt Disney Imagineering. E inoltre Will Arnett, Taraji P. Henson, Chrissy Metz, Alfonso Ribeiro, Edward ...

