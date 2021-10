Milan, Tomori: “Felice per la fiducia, voglio impressionare Maldini” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Come va al Milan? Se sono qui, direi bene. Il Milan mi ha mostrato tantissima fiducia e questo mi rende davvero Felice“. Così Fikayo Tomori dal ritiro della Nazionale. Il difensore classe ’97 ha ritrovato la maglia dell’Inghilterra dopo gli ultimi mesi ad alto livello passati nel club rossonero. Una crescita esponenziale quella del centrale ex Chelsea, che ha poi concluso: “Senti il peso della maglia, la sua storia, ma questa pressione che c’è ogni settimana ha fatto sì che tirassi fuori il meglio da me. Quando hai una leggenda come Maldini accanto, puoi solo ascoltarlo. voglio impressionarlo“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Come va al? Se sono qui, direi bene. Ilmi ha mostrato tantissimae questo mi rende davvero“. Così Fikayodal ritiro della Nazionale. Il difensore classe ’97 ha ritrovato la maglia dell’Inghilterra dopo gli ultimi mesi ad alto livello passati nel club rossonero. Una crescita esponenziale quella del centrale ex Chelsea, che ha poi concluso: “Senti il peso della maglia, la sua storia, ma questa pressione che c’è ogni settimana ha fatto sì che tirassi fuori il meglio da me. Quando hai una leggenda comeaccanto, puoi solo ascoltarlo.impressionarlo“. SportFace.

