Milan-Atletico Madrid, nessuna sospensione per Cakir: arbitrerà Germania-Romania (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nonostante le polemiche per i diversi errori di valutazione nel match di Champions League tra Milan e Atletico Madrid, i designatori UEFA hanno deciso di non sospendere l'arbitro Cuneyt Cakir. Al direttore di gara turco è stata affidata la partita tra Germania e Romania, valida per il Gruppo J delle qualificazione al prossimo mondiale in Qatar. SportFace.

