L'Occidente non molla Putin su Navalny. I 45 Paesi che chiedono risposte (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I governi di 45 Paesi occidentali, tra cui Regno Unito, Germania e Canada, hanno chiesto ieri alla Russia una serie di risposte sul caso dell'avvelenamento del leader dell'opposizione, Alexei Navalny. La richiesta è stata fatta tramite l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opaq), che prevede un tempo di 10 giorni per ricevere le informazioni richieste. La delegazione britannica al consiglio esecutivo dell'Opaq ha dichiarato su Twitter che "45 Stati hanno comunicato che porranno formalmente alla Russia alcune domande sull'avvelenamento di Navalny, in base all'articolo 9 della Convenzione. La Russia ha 10 giorni per rispondere". Molti di questi Paesi sostengono che il dissidente è stato avvelenato con Novichok, un agente tossico usato nel regime sovietico. Esperti dell'Organizzazione ...

