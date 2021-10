Legge delega sul Fisco, strappo della Lega: assente al CdM (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Legge deLega sul Fisco approvata senza il Carroccio. Draghi: “Salvini spiegherà assenza”. Cosa prevede il provvedimento Mario Draghi (Getty Images)Tensione nel governo. L’esecutivo ha dato il via libera alla deLega fiscale ma senza il favore delle Lega che è stata assente al Consiglio dei Ministri e precedentemente aveva abbandonato la Cabina di regia sul Fisco. Salvini chiede “chiarezza” sostenendo che nella Legge non c’è quanto previsto dall’accordo. Subito dopo l’approvazione c’è stata la conferenza stampa del capo del governo Mario Draghi. Ha detto che nei giorni precedenti c’erano state varie conversazioni e che dunque il contenuto delle Legge era ben chiara. L’assenza ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)sulapprovata senza il Carroccio. Draghi: “Salvini spiegherà assenza”. Cosa prevede il provvedimento Mario Draghi (Getty Images)Tensione nel governo. L’esecutivo ha dato il via libera allafiscale ma senza il favore delleche è stataal Consiglio dei Ministri e precedentemente aveva abbandonato la Cabina di regia sul. Salvini chiede “chiarezza” sostenendo che nellanon c’è quanto previsto dall’accordo. Subito dopo l’approvazione c’è stata la conferenza stampa del capo del governo Mario Draghi. Ha detto che nei giorni precedenti c’erano state varie conversazioni e che dunque il contenuto delleera ben chiara. L’assenza ...

Advertising

borghi_claudio : Se quello che si legge nella BOZZA ?? della legge delega sul Fisco è vero e contiene iva e catasto significa semplic… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: 'NON ABBIAMO VOTATO LA LEGGE DELEGA PERCHÈ NON CONTIENE QUELLO CHE ERA NEGLI ACCORDI. C'È QUALCOSA… - marattin : Oggi in Consiglio dei Ministri una legge delega per una complessiva riforma del sistema fiscale. Negli anni ci sono… - marycacciola : RT @RadioCapital_fm: Draghi vara la legge delega sul fisco e Salvini ritira i suoi Ministri dal Consiglio. Ieri ospite del @TgZeroCapital c… - MarzulloRoberto : RT @tempoweb: La #Lega diserta il #cdm, tensione sulla #delegafiscale @lefrasidiosho per #iltempodioshø -