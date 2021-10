La strana campagna di Boris Johnson: sui social video in cui mangia “fish and chips” e beve birra con il motto “Build, back, better” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un video beve birra e dice “Build, back, bitter”. In un altro mangia il tipico “fish and chips”, cioè pesce e patatine fritti, dicendo “Build back batter”. In un altro ancora, spalma del burro e afferma: “Build back butter”. Così Boris Johnson si è mostrato agli elettori su twitter, pubblicando una serie di video, definiti “bizzarri” dagli stessi utenti social, accompagnati dalla frase diventata simbolo dell’ultima campagna: “Build, back, better” (modificata a seconda del cibo ingurgitato). Lo slogan riguarda i piani del governo del Regno Unito per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In une dice “, bitter”. In un altroil tipico “and”, cioè pesce e patatine fritti, dicendo “batter”. In un altro ancora, spalma del burro e afferma: “butter”. Cosìsi è mostrato agli elettori su twitter, pubblicando una serie di, definiti “bizzarri” dagli stessi utenti, accompagnati dalla frase diventata simbolo dell’ultima: “” (modificata a seconda del cibo ingurgitato). Lo slogan riguarda i piani del governo del Regno Unito per ...

