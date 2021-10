La Roma cambia a.d.: Fienga lascia, al suo posto arriva Berardi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le voci negli ambienti finanziari si rincorrevano da tempo, ma oggi si sono materializzate. Guido Fienga non è più il ceo della Roma, e il suo posto sarà preso da Pietro Berardi. Il divorzio con la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le voci negli ambienti finanziari si rincorrevano da tempo, ma oggi si sono materializzate. Guidonon è più il ceo della, e il suosarà preso da Pietro. Il divorzio con la ...

Advertising

AMDdamanna : @JamesZaky @Vitomangano2 @CarloCalenda @gualtierieurope Sono scelte rispettabili come tutte. pensi che se vince Gua… - sportli26181512 : La Roma cambia a.d.: Fienga lascia, al suo posto arriva Berardi: La Roma cambia a.d.: Fienga lascia, al suo posto a… - Gazzetta_it : La Roma cambia a.d.: Fienga lascia, al suo posto arriva Berardi - AMDdamanna : @JamesZaky @DohnJoe_Q @Vitomangano2 @CarloCalenda @gualtierieurope Non cambia nulla, ma io mi rifiuto di continuare… - giadif : @carlhoff @morteacredito @heyjude_90 @EmaEuropeo @claud9048 @adeleblabla95 A quanto ho capito cambia poco per quell… -