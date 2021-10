Juventus, che indizio! La storia di Pogba con Griezmann (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Juventus lavora è ancora alla ricerca di un attaccante e, se Vlahovic non dovesse arrivare a Torino tra le sessioni di gennaio e giugno, i bianconeri cambierebbero obiettivo di mercato, guardando alla Spagna. Il giocatore di cui stiamo parlando è l’attaccante dell’Atletico Madrid, Antoine Griezmann, decisamente non nel suo miglior periodo. Il francese è tornato a Madrid dopo un’avventura poco felice al Barcellona, ma neanche con i colchoneros sembra brillare. Oggi è arrivato a Torino per giocare la semifinale di Nations League contro il Belgio ed è stato inquadrato anche in una storia su Instagram di Paul Pogba, nella quale figura un’emoji che fa intendere quanto siano innamorati di Torino. Che sia un indizio per la prossima sessione di mercato? L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lalavora è ancora alla ricerca di un attaccante e, se Vlahovic non dovesse arrivare a Torino tra le sessioni di gennaio e giugno, i bianconeri cambierebbero obiettivo di mercato, guardando alla Spagna. Il giocatore di cui stiamo parlando è l’attaccante dell’Atletico Madrid, Antoine, decisamente non nel suo miglior periodo. Il francese è tornato a Madrid dopo un’avventura poco felice al Barcellona, ma neanche con i colchoneros sembra brillare. Oggi è arrivato a Torino per giocare la semifinale di Nations League contro il Belgio ed è stato inquadrato anche in unasu Instagram di Paul, nella quale figura un’emoji che fa intendere quanto siano innamorati di Torino. Che sia un indizio per la prossima sessione di mercato? L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Advertising

GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - EnricoTurcato : Negli ultimi 7 mesi, da marzo ad oggi, Aaron #Ramsey ha giocato più minuti con il Galles (447 in 6 presenze) che co… - GiovaAlbanese : La #UEFA ha deciso di non procedere legalmente contro i tre club ancora impegnati nella #SuperLeague, pur volendola… - ALE10fficial : RT @mirkonicolino: (#GdS) A differenza della #Juventus, che ha iniettato un aumento di capitale di 400 milioni, l'#Inter per sostenersi dov… - juvemyheart : RT @mirkonicolino: (#GdS) A differenza della #Juventus, che ha iniettato un aumento di capitale di 400 milioni, l'#Inter per sostenersi dov… -