"Io so leggere i dati": quando il Nobel Parisi parlava di covid e Bassetti rideva (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Era il 4 marzo 2021 quando in tv il (futuro) premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, parlava di lockdown e vaccini e il professor Matteo Bassetti rideva. Il prestigioso riconoscimento attribuito ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Era il 4 marzo 2021in tv il (futuro) premioper la Fisica, Giorgiodi lockdown e vaccini e il professor Matteo. Il prestigioso riconoscimento attribuito ...

Advertising

Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - borghi_claudio : @Diana3353 Ecco, questa è una lettura un po' sbrigativa ma in effetti questo nei dati si può leggere. Forza Italia… - eziomauro : Nobel Fisica, quando Giorgio Parisi si scontrò in tv con Bassetti: 'Io so leggere i dati' - pellegrino_fra : @dimarcantonioM oppure abbiamo studiato... ad ogni modo, il professore diceva semplicemente che la riduzione dei co… - ElenaLimoni : RT @Giorgiolaporta: “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta tv… -