Infortunio Ounas | la sosta come alleata | ecco quando torna in campo

L'Infortunio di Adam Ounas terrà fuori l'attaccante algerino per tre settimane, il calciatore si è fermato per un problema al retto femorale. Prima di Fiorentina-Napoli è arrivata la 'sentenza' degli esami strumentali per Ounas, che hanno evidenziato: "Distrazione di primo grado al retto femorale destro". Tradotto Ounas resta fuori per Infortunio per 3 settimane. Una perdita importante per Spalletti che conta molto sul calciatore. Fino ad ora l'attaccante è stato utilizzato come cambio per fare da guastatore, quando le difese avversarie erano più stanche. Ma la fiducia del tecnico l'ha sempre avuta e sperava di cominciare qualche match da titolare. Ora dovrà attendere e riprendersi al meglio, lavorando al Konami Training Center di Castel Volturno.

