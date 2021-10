Igiene alimentare e sicurezza sul lavoro | al via i nuovi corsi Ascom

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)sulsono i temi al centro della nuova sessione diobbligatori diBergamo che prenderà il via nei prossimi giorni. Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 in materia didegli alimenti per la formazione obbligatoria e l’aggiornamento degli operatori del settore (trasformazione, produzione, somministrazione, vendita e trasporto di prodotti alimentari o di beverage),Bergamo organizza performativi specifici. Idi prima formazione, della durata di 3 ore saranno proposti nella sede di Bergamo in via Borgo Palazzo 137 il 18 ottobre e il 6 dicembre, mentre idi aggiornamento della durata di 2 ore si ...

