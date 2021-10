I dubbiosi del vaccino? Sono il 20% della popolazione, proviamo a convincerli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mai avremmo pensato che, nel ventunesimo secolo, potessimo ancora avere problemi con la democrazia nei Paesi occidentali. Ovviamente la nostra è una provocazione, ma non è molto lontana da quanto pensano tanti cittadini contrari a green pass e vaccinazioni. Il problema, secondo noi, non è la volontà dei singoli, quanto una campagna mondiale a favore del vaccino, la quale, pur non avendo il carattere della obbligatorietà, lascia molti dubbi soprattutto in quanti ritengono che, evidenze scientifiche, farebbero risultare il vaccino pericoloso o quanto meno inefficace, lasciando molti interrogativi sugli effetti di lungo termine. Il vaccino è una scelta personale Noi ovviamente non abbiamo le conoscenze per avvalorare questa o quella tesi, ma ci pare fuorviante l’assioma secondo cui i no vax stanno a destra e i pro vax a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mai avremmo pensato che, nel ventunesimo secolo, potessimo ancora avere problemi con la democrazia nei Paesi occidentali. Ovviamente la nostra è una provocazione, ma non è molto lontana da quanto pensano tanti cittadini contrari a green pass e vaccinazioni. Il problema, secondo noi, non è la volontà dei singoli, quanto una campagna mondiale a favore del, la quale, pur non avendo il carattereobbligatorietà, lascia molti dubbi soprattutto in quanti ritengono che, evidenze scientifiche, farebbero risultare ilpericoloso o quanto meno inefficace, lasciando molti interrogativi sugli effetti di lungo termine. Ilè una scelta personale Noi ovviamente non abbiamo le conoscenze per avvalorare questa o quella tesi, ma ci pare fuorviante l’assioma secondo cui i no vax stanno a destra e i pro vax a ...

