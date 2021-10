House of the Dragon: il prequel di Game of Thrones ha il suo primo trailer ufficiale. Il video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sembra ormai terminata l’attesa per i fan di uno dei franchise più amati del mondo. HBO ha infatti rilasciato in queste ore il primo trailer ufficiale del prequel di Game of Thrones senza però svelare una data precisa sull’uscita dell’attesissimo prodotto, che dovrebbe essere rilasciato nel 2022. Tutte le notizie su House of the Dragon per i fan che ancora non si sono rassegnati alla fine di GOT e che non vedono l’ora di gustarsi le vicende avvenute 200 anni prima dei fatti visti nella famosa serie tv. Tutto quello che c’è da sapere. House of the Dragon: il primo trailer della serie prequel di Game of Thrones È arrivata, a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sembra ormai terminata l’attesa per i fan di uno dei franchise più amati del mondo. HBO ha infatti rilasciato in queste ore ildeldiofsenza però svelare una data precisa sull’uscita dell’attesissimo prodotto, che dovrebbe essere rilasciato nel 2022. Tutte le notizie suof theper i fan che ancora non si sono rassegnati alla fine di GOT e che non vedono l’ora di gustarsi le vicende avvenute 200 anni prima dei fatti visti nella famosa serie tv. Tutto quello che c’è da sapere.of the: ildella seriediofÈ arrivata, a ...

