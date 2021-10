Grande fratello Vip, la principessa Lulù Selassiè confessa: «Perseguitata da un maniaco, un vero stalker» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lulù Selassié si confida fra le mura del Grande fratello Vip e svela di essere stata vittima di stalking. Una brutta avventura che Lulù aveva tenuto per se: «Una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio». GFVip Lulù Selassiè: «Perseguitata da un vero stalker» Lulù Selassié si confida al Grande fratello Vip e fa sapere, mentre discorre con la sorella Clarissa e Giucas Casella, di essere stata vittima di stalking: «Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Selassié si confida fra le mura delVip e svela di essere stata vittima di stalking. Una brutta avventura cheaveva tenuto per se: «Una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un, unoserio». GFVip: «da unSelassié si confida alVip e fa sapere, mentre discorre con la sorella Clarissa e Giucas Casella, di essere stata vittima di stalking: «Io ho avuto un, unoserio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è ...

