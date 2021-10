Giuseppe Campoccio contro il Gf Vip | “Io celebroleso chiedo provvedimenti”

Advertising

squopellediluna : Io sono un celebroleso che riesce a vince medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare? – scrive Giuseppe C… - giacDomenico : Giuseppe Campoccio, atleta paralimpico, contro il Gf Vip: “Da cerebroleso, chiedo provvedimenti”… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Signorini attaccato da Giuseppe Campoccio: 'Sono stupito, offeso e indignato' - Feversinger : @EndemolShineIT Embè, direi - Tellynaa : RT @_____________zu: #gfvip #GFVIPParty GF Vip, l'atleta paralimpico Giuseppe Campoccio tuona: 'Io, cerebroleso, chiedo provvedimenti' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Campoccio

Dopo alcune proteste sui social e dichiarazioni indignate di personaggi come l'atleta paralimpico, che in una lettera al Corriere si era detto " stupito, offeso, e indignato " e ...... la Endemol Shine Italy: Grande Fratello Vip, anche l'atleta paralimpicocontro l'autrice Un paio di giorni fa anche l'atleta paralimpicoha commentato il caso fra le ...La Endemol Shine Italy, società che produce il Grande Fratello Vip, si è scusata sui social per alcune frasi sfuggite agli autori con i microfoni aperti. Endemol ha diffuso un comunicato di scuse per ...“La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Una posizione che adesso, seppur tardivamente, è stata presa Sono state ...