Giorgio è il laureato più giovane d'Italia: ecco quanti anni ha (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande soddisfazione per l'ascolano Giorgio Panichi per aver raggiunto il traguardo della laurea al Politecnico di Milano in pochissimo tempo. Si tratta del laureato più giovane d'Italia perché il 22 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande soddisfazione per l'ascolanoPanichi per aver raggiunto il traguardo della laurea al Politecnico di Milano in pochissimo tempo. Si tratta delpiùd'perché il 22 ...

Advertising

StalinZio : RT @ego_sono: Scusateci tanto se alla Sapienza dove anche io mi sono laureato in fisica ogni tanto ci prendiamo un caffè guardando il mondo… - Korovamilkbar76 : RT @Ciro_Imperato: L’italiano Giorgio Parisi vince il Nobel per la fisica. *** È strano però che non l’abbiano dato invece a tal #Paragone,… - pietro734 : RT @Ciro_Imperato: L’italiano Giorgio Parisi vince il Nobel per la fisica. *** È strano però che non l’abbiano dato invece a tal #Paragone,… - FerrazziMauro : RT @Ciro_Imperato: L’italiano Giorgio Parisi vince il Nobel per la fisica. *** È strano però che non l’abbiano dato invece a tal #Paragone,… - Vanhacker : RT @Ciro_Imperato: L’italiano Giorgio Parisi vince il Nobel per la fisica. *** È strano però che non l’abbiano dato invece a tal #Paragone,… -