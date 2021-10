Fiorentina e Vlahovic: un tradimento che i tifosi non meritavano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo l’amaro in bocca lasciato dagli addii di Chiesa e Bernardeschi la Fiorentina si appresta a salutare anche Vlahovic. Ma Commisso non intende fare sconti a nessuno e per strappare il centravanti alla Fiorentina serviranno palate d’oro L’annuncio di Commisso riguardo al mancato rinnovo di Vlahovic non è stato proprio come un fulmine a ciel sereno. Un fulmine, però, certamente. Dopo il doppio pesante addio di Bernardeschi e Chiesa i tifosi della Fiorentina sono ormai rassegnati a perdere quello che sembrava a tutti gli effetti l’erede designato. La cessione del centravanti dunque è sempre più probabile e sono altissime le probabilità che il patron viola decida di dar via il gigante serbo già il prossimo gennaio. NON C’È DUE SENZA TRE – Anche Vlahovic è destinato a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo l’amaro in bocca lasciato dagli addii di Chiesa e Bernardeschi lasi appresta a salutare anche. Ma Commisso non intende fare sconti a nessuno e per strappare il centravanti allaserviranno palate d’oro L’annuncio di Commisso riguardo al mancato rinnovo dinon è stato proprio come un fulmine a ciel sereno. Un fulmine, però, certamente. Dopo il doppio pesante addio di Bernardeschi e Chiesa idellasono ormai rassegnati a perdere quello che sembrava a tutti gli effetti l’erede designato. La cessione del centravanti dunque è sempre più probabile e sono altissime le probabilità che il patron viola decida di dar via il gigante serbo già il prossimo gennaio. NON C’È DUE SENZA TRE – Ancheè destinato a ...

