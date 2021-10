«Facebook va frenato come le sigarette». Zuckerberg si difende dalla “talpa”: «Perché non è logico che facciamo soldi dalle fake news» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg respinge su tutta la linea le accuse pesantissime partite dall’ex manager Frances Haugen, la «talpa» che al Senato americano ha lanciato un appello Perché la politica intervenga per limitare il social dannoso e pericoloso, soprattutto per i più giovani. Accuse che: «non hanno alcun senso», ha scritto il fondatore di Facebook in una nota ai dipendenti pubblicata con un post sul suo social. In uno dei passaggi più forti dell’audizione di Haugen, l’ex dipendente Facebook ha paragonato il social a fumo e oppioidi: «Quando il governo si è reso conto che il fumo è nocivo per la salute è intervenuto – ha detto l’ex manager – Quando è stato chiaro che le cinture di sicurezza salvano vite umane, il governo ha obbligato l’industria dell’auto ad ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il fondatore diMarkrespinge su tutta la linea le accuse pesantissime partite dall’ex manager Frances Haugen, la «» che al Senato americano ha lanciato un appellola politica intervenga per limitare il social dannoso e pericoloso, soprattutto per i più giovani. Accuse che: «non hanno alcun senso», ha scritto il fondatore diin una nota ai dipendenti pubblicata con un post sul suo social. In uno dei passaggi più forti dell’audizione di Haugen, l’ex dipendenteha paragonato il social a fumo e oppioidi: «Quando il governo si è reso conto che il fumo è nocivo per la salute è intervenuto – ha detto l’ex manager – Quando è stato chiaro che le cinture di sicurezza salvano vite umane, il governo ha obbligato l’industria dell’auto ad ...

