Draghi: «Non tocchiamo la casa». Ma la Lega ancora non si fida: «Necessario approfondire» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La crisi di governo sulla deLega fiscale non ci sarà. La rassicurazione è arrivata da Matteo Salvini che, per quanto barricadero sul tema delle tasse, non appare disposto a mettere in discussione la permanenza della Lega a Palazzo Chigi. «La Lega è dentro, se vogliono escono Letta e Conte», ha detto il leader del Carroccio all’indomani dello strappo consumato in Cdm dove i suoi ministri non si sono presentati. Mario Draghi ha registrato. E se ieri aveva parlato di faccenda «seria», invitando a chiedere conto della eventuale crisi a Salvini, oggi il premier ha sottolineato che lo stesso Salvini ha fatto chiarezza: «Ha detto che la partecipazione della Lega non è discussione». «Poi – ha aggiunto il premier – ci vedremo nei prossimi giorni». L’avvertimento di Salvini: «Non firmo assegni in bianco» Sul ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La crisi di governo sulla defiscale non ci sarà. La rassicurazione è arrivata da Matteo Salvini che, per quanto barricadero sul tema delle tasse, non appare disposto a mettere in discussione la permanenza dellaa Palazzo Chigi. «Laè dentro, se vogliono escono Letta e Conte», ha detto il leader del Carroccio all’indomani dello strappo consumato in Cdm dove i suoi ministri non si sono presentati. Marioha registrato. E se ieri aveva parlato di faccenda «seria», invitando a chiedere conto della eventuale crisi a Salvini, oggi il premier ha sottolineato che lo stesso Salvini ha fatto chiarezza: «Ha detto che la partecipazione dellanon è discussione». «Poi – ha aggiunto il premier – ci vedremo nei prossimi giorni». L’avvertimento di Salvini: «Non firmo assegni in bianco» Sul ...

Advertising

davidefaraone : Draghi ha detto che le tasse non le aumenta. Punto. Ergersi a paladini contro l’aumento delle tasse equivale ad inv… - marcodimaio : Ieri #Salvini prometteva che non ci sarebbero stati effetti sul governo dopo le #elezionicomunali2021. Oggi costrin… - pietroraffa : ??#Draghi:'Il governo va avanti, l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale'. E tanti saluti a #Salvini - loavessisaputo1 : RT @Azione_it: Convinceremo gli elettori che si deve votare non sulla base della guerra ideologica continua tra destra e sinistra. Lavorere… - IacobellisT : Visione TV:Fabio Dragoni: “Dentro il governo Draghi non c’è spazio per i sovranisti” -