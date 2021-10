Draghi: «Governo va avanti, non segue calendario elettorale». Salvini: «Lega è dentro, lascino Letta e Conte» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fisco. Sembra non ricucirsi lo strappo della Lega sulla riforma, anche se il Carroccio assicura di essere una forza di Governo. «Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fisco. Sembra non ricucirsi lo strappo dellasulla riforma, anche se il Carroccio assicura di essere una forza di. «Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro...

borghi_claudio : Di tutte le letture dei risultati la più bizzarra è che 'il nord produttivo chiede una maggiore adesione al governo… - Palazzo_Chigi : Draghi: congratulazioni al Prof. Giorgio Parisi per il Premio #Nobel per la #Fisica. Pioniere della ricerca nella f… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime al Professor Giorgio Parisi le più vive e sentite congratulazion… - santocaruso28 : Personalmente la vedo così: Il #Salvini di governo è al capolinea #Giorgetti diventerà il nuovo punto di riferime… - Simo07827689 : RT @salvini_giacomo: Draghi risponde a Salvini: “Il governo va avanti: l’azione del governo non può seguire il calendario elettorale”. -