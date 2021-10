Discoteche | ufficiale la riapertura | ecco le regole da seguire

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche ufficiale

...la casa non si tocca non si passa secco no alla Riforma dice leader della Lega e sulle...festa di Roma presentata all'Auditorium Parco della Musica due fiumi italiani in selezione......CAPIENZA Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere favorevole alla riapertura delle... In attesa di conoscere la datadi uscita, nel 2022, si sa già che 'House of The Dragon', ...Il Cts ha espresso parere favorevole alla riapertura delle discoteche e sale da ballo con una progressiva gradualità. Si attende ora la decisione del Governo.Discoteche verso la riapertura: ok del Cts, ora palla al Governo. Ma gestori e Siae non ci stanno. Discoteche verso la riapertura. Il lunghissimo stop imposto dalla pandemia sta per terminare. Ma a pr ...