Covid | Giani | 229 nuovi contagi in Toscana | oggi 6 ottobre Tasso 1 | 27%

I nuovi casi di coronavirus in Toscana sono 229 su 18.043 test di cui 8.748 tamponi molecolari e 9.295 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi e' 1,27% (3,2% sulle prime diagnosi)

