Coronavirus, oggi in Italia aumenta il tasso di positività (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 3.235 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.466. Sono invece 39 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 50...

