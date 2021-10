Coronavirus oggi. Fedriga: se capienza è 35% le discoteche non riaprono (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ok Ema alla terza dose di Moderna. riaprono le discoteche: 35% al chiuso e 50% all’aperto. Assunzioni pilotate all’università: indagato anche Galli. Oms, diminuiscono del 9% i casi nel mondo, stabili i decessi. Costa: domani ok capienza stadi al 75% Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ok Ema alla terza dose di Moderna.le: 35% al chiuso e 50% all’aperto. Assunzioni pilotate all’università: indagato anche Galli. Oms, diminuiscono del 9% i casi nel mondo, stabili i decessi. Costa: domani okstadi al 75%

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Un arcobaleno di speranze e di impegni: ricominciare insieme 'Oggi', dice il patriarca Bartolomeo, 'lentamente stiamo vedendo una luce in fondo al tunnel. ... Sheykh vicario del Grande Imam di al - Azhar, che ha ricordato come 'il coronavirus ha colto tutti di ...

Torino, Alessandro Meluzzi sospeso dall'Ordine dei medici: non si è vaccinato Sono a oggi 204 i sanitari sospesi dall'Ordine dei medici di Torino, un numero che continua a ... Argomenti no vax coronavirus vaccini medico torino Video del giorno Croazia, ritrovata la nave dei ...

Coronavirus oggi. Fedriga: se capienza è 35% le discoteche non riaprono Il Sole 24 ORE Coronavirus: a Brescia 69 contagi, in Lombardia 449 e due vittime I ricoverati nelle terapie intensive sono 63 (+4), mentre diminuiscono i ricoverati negli altri reparti 351 .... Il tasso di positività è allo 0,8% (era 0,4%. Due i decessi (contro 7 di martedì), che ...

Coronavirus in Trentino: zero decessi e calano i ricoveri nelle ultime 24 ore Nel dettaglio, i tamponi rapidi analizzati ieri sono stati 2.517, dei quali 24 sono risultati positivi. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma ...

