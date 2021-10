Compleanno Theo Hernández | gli auguri del Milan per i suoi 24 anni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), terzino sinistro francese del, festeggia oggi il suo 24°. Glidel club rossonero per il numero 19

Advertising

luckiasport : È il compleanno di Theo Hernandez! ?? ? È il miglior terzino sinistro del campionato? ??? #Milan #SerieA ??… - MarcoTroiano8 : RT @acm95fede: siamo noi che ci inchiniamo davanti al terzino sinistro più forte del mondo buon compleanno Theo ?? - PianetaMilan : #Compleanno @TheoHernandez: gli #auguri del @acmilan per i suoi 24 anni - #OnThisDay #HBD #ACMilan #Milan… - ilfuFabius : RT @UEFAcom_it: ??2?4??? ?? Buon compleanno a Theo Hernández! ?? Chi è il miglior terzino sinistro #UCL? @acmilan - Delfinoerrante7 : RT @CapitanoPaolo90: Buon compleanno Theo ?????? Giocatore formidabile.. quando parte palla al piede, è semplicemente.. ingiocabile ?? Abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno Theo

Pianeta Milan

... la Cristofoli ha organizzato una grande festa per il suo, all'interno di una villa situata della periferia di Milano. Il suo compagnonon era presente al ricevimento, in quanto ...Lo scorso 6 settembre, la Cristofoli ha organizzato una grande festa per il suo, all'interno di una villa situata della periferia di Milano. Il suo compagnonon era presente al ...Durante la conferenza stampa i giovani Hernandez hanno spiegato i momenti difficili vissuti da piccoli. Leggi anche – Donnarumma, il portiere spiazza i tifosi del Milan: “Non smetterò di…”. Lucas e Th ...Da tre stagioni al Milan, da tre stagioni fa la differenza. Oggi è il ventiquattresimo compleanno di Theo Hernandez, più di un terzino sinistro, a metà fra un difensore e ...