Ciclismo su pista, Europei 2021: quartetto dell’inseguimento femminile in Finale per l’oro! Bene Boscaro nel km (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ andata in archivio la prima parte della seconda giornata agli Europei 2021 di Ciclismo su pista. Sul velodromo di Grenchen (Svizzera) gioie e qualche ‘dolore’ in casa azzurra. Le notizie assai liete coincidono con la prestazione del quartetto dell’inseguimento femminile formato da Silvia Zanardi, Rachele Barbieri, Letizia Paternoster e da Martina Alzini. Le azzurre con il crono di 4’17?863 hanno conquistato l’accesso alla Finale per l’oro prevista questa sera alle 20.30, piegando nella propria batteria l’Irlanda (4’21?202), che si giocherà il bronzo con la Gran Bretagna (4’22?048). Poker del Bel Paese che affronterà la Germania e ne vedremo delle belle. Fuori invece dalla lotta per le medaglie il quartetto maschile, privo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ andata in archivio la prima parte della seconda giornata aglidisu. Sul velodromo di Grenchen (Svizzera) gioie e qualche ‘dolore’ in casa azzurra. Le notizie assai liete coincidono con la prestazione delformato da Silvia Zanardi, Rachele Barbieri, Letizia Paternoster e da Martina Alzini. Le azzurre con il crono di 4’17?863 hanno conquistato l’accesso allaper l’oro prevista questa sera alle 20.30, piegando nella propria batteria l’Irlanda (4’21?202), che si giocherà il bronzo con la Gran Bretagna (4’22?048). Poker del Bel Paese che affronterà la Germania e ne vedremo delle belle. Fuori invece dalla lotta per le medaglie ilmaschile, privo di ...

