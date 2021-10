“Chi l’ha visto?”, tutte le anticipazioni della puntata del 6 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal caso della pensionata di Ardea trovata morta nella sua abitazione a quello della modella e istruttrice cinofila Polina Kochelenko. Torna l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, che va in onda su RaiTre mercoledì 6 ottobre in prima serata. Vi raccomandiamo... Chi l'ha visto?, tutte le anticipazioni sulla puntata del 29 settembre Al centro della puntata il presunto omicidio di Graziella Bartolotta, la donna di 68 anni trovata morta nella sua abitazione in via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, nel Comune di Ardea, a Roma. Suo figlio, Fabrizio Rocchi, è ora indagato per ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal casopensionata di Ardea trovata morta nella sua abitazione a quellomoe istruttrice cinofila Polina Kochelenko. Torna l’appuntamento settimanale con Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, che va in onda su RaiTre mercoledì 6in prima serata. Vi raccomandiamo... Chi l'ha?,lesulladel 29 settembre Al centroil presunto omicidio di Graziella Bartolotta, la donna di 68 anni trovata morta nella sua abitazione in via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, nel Comune di Ardea, a Roma. Suo figlio, Fabrizio Rocchi, è ora indagato per ...

