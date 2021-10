Chi è Joanna Hoffman | interpretata da Kate Winslet nel film Steve Jobs su Iris

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 6 ottobre in prima seratapropone il, diretto da Danny Boyle. La pellicola biografica ripercorre la vita del celeberrimo fondatore di Apple, raccontando in particolare i momenti critici che hanno preceduto il lancio del Macintosh 128K, nel 1984.è interpretato da Michael Fassbender, mentre la co-protagonista è, nei panni di. Quest’ultima è stata tra i membri originali di Apple e di NeXT, da sempre al fianco di. Nata in Polonia nel 1953,ha studiato antropologia e ha conseguito la laurea in Humanities and Science al Massachusetts Institute of Technology (MIT). In seguito ha iniziato un dottorato in archeologia ...