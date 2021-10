Che fine ha fatto Anastacia? Dopo malattie e flop nuova vita con la vittoria in un talent (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Non ho intenzione di pubblicare mai più un album intero', racconta Anastacia , il giorno Dopo la sua vittoria nello show 'The Masked Singer Australia 2021' : 'Non so se ho voglia di mettere insieme ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Non ho intenzione di pubblicare mai più un album intero', racconta, il giornola suanello show 'The Masked Singer Australia 2021' : 'Non so se ho voglia di mettere insieme ...

