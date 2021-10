Challenger Napoli: passano Travaglia e Cobolli. Si affronteranno agli ottavi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo l’interruzione di ieri dovuta alla pioggia insistente riprende oggi la seconda giornata del Challenger di Napoli, con in campo la testa di serie numero uno del torneo, Stefano Travaglia, e il giovane talento romano, Flavio Cobolli. I due, usciti vincenti dagli scontri con Kirkin e De Jong, si affronteranno agli ottavi di finale. Challenger Napoli: sarà di nuovo derby azzurro tra Cobolli e Travaglia Dopo due settimane sarà di nuovo derby azzurro, di nuovo agli ottavi di un Challenger, tra Cobolli e Travaglia. Il 22 settembre scorso era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo l’interruzione di ieri dovuta alla pioggia insistente riprende oggi la seconda giornata deldi, con in campo la testa di serie numero uno del torneo, Stefano, e il giovane talento romano, Flavio. I due, usciti vincenti dscontri con Kirkin e De Jong, sidi finale.: sarà di nuovo derby azzurro traDopo due settimane sarà di nuovo derby azzurro, di nuovodi un, tra. Il 22 settembre scorso era ...

Advertising

livetennisit : Challenger Napoli 1: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) - maplewhite1912 : RT @ilsainel: Per chi si chiedesse quanto è utile per il tennis italiano avere ottomila challenger in casa propria, questo è il programma d… - live_tennis : Napoli Challenger - 1st Round: Matteo Arnaldi won, Alessandro Giannessi retired (2-6, 3-1) - ilsainel : Per chi si chiedesse quanto è utile per il tennis italiano avere ottomila challenger in casa propria, questo è il p… - livetennisit : Challenger Napoli 1 e Mouilleron-Le-Capti: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo 10 azzurri (LIVE) -