Beautiful anticipazioni 7 ottobre 2021, Liam sempre più geloso di Finn? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Liam non prenderà bene quello che verrà a sapere da Hope nel corso della puntata di Beautiful di giovedì 7 ottobre 2021, in quanto la Logan tornerà a casa entusiasta io avrei scoperto che tra Steffy e il giovane medico si è andato del tenero. Il suo sguardo sarà visibilmente cupo, ma si giustificherà dicendo di essere terribilmente in pensiero per la sua ex moglie, temendo di vederla soffrire ancora. Sul sito Mediaset Play potete trovare le anticipazioni video della prossima puntata della soap opera americana. Emergono le bugie di Gemma e Ida Se la Galgani ha mentito sui baci scambiati con Biagio, la Platano non avrebbe raccontato la verità su Marcello Spoiler di Beautiful del 7 ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021)non prenderà bene quello che verrà a sapere da Hope nel corso della puntata didi giovedì 7, in quanto la Logan tornerà a casa entusiasta io avrei scoperto che tra Steffy e il giovane medico si è andato del tenero. Il suo sguardo sarà visibilmente cupo, ma si giustificherà dicendo di essere terribilmente in pensiero per la sua ex moglie, temendo di vederla soffrire ancora. Sul sito Mediaset Play potete trovare levideo della prossima puntata della soap opera americana. Emergono le bugie di Gemma e Ida Se la Galgani ha mentito sui baci scambiati con Biagio, la Platano non avrebbe raccontato la verità su Marcello Spoiler didel 7 ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2021 - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni #puntateitaliane La #trama di #domani, #7ottobre - infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Steffy nasconde le pillole di Vinny - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 6 ottobre: Liam è ancora preoccupato per il rapporto tra Steffy e Finn. Wyatt ha un sospet… -