Ascolti tv 5 ottobre 2021, prime time sul filo: vince "Morgane" per l'0.8% di share (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Testa a testa come in un sorpasso al fotofinish negli Ascolti tv di ieri, martedì 5 ottobre 2021. vince il finale di Morgane – Detective Geniale su Rai1 con 3.544.000 spettatori pari al 16.8% di media (primo episodio a 3.797.000 – 16.4%; secondo episodio: 3.254.000 – 17.3%). Si ferma vicinissima Canale 5, sempre con una … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

