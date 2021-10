Trenitalia | sospesa circolazione tratto Roma-Napoli dopo temporale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) –fa sapere che laferroviaria è statadalle 1.50 di questa notte sulla linea, via Formia, nelfraCasilina e Latina, e sulla linea-Nettuno traCasilina e Nettuno, per danni provocati dal maltempo. “Durante il forte– informa una nota – un fulmine ha provocato l’incendio di una cabina cavi nei pressi di Torricola, con conseguenti danni agli impianti didei treni”.. I tecnici di RFI (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare la. E’ in corso ...