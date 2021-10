Advertising

infoiteconomia : Tesla parla sempre più italiano - caneparialex : RT @LaStampa: Tesla parla sempre più italiano - LaStampa : Tesla parla sempre più italiano - StraNotizie : Tesla parla sempre più italiano - VikyBorgomeo : Tesla parla sempre più italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla parla

La Repubblica

Nonostante le misure preventive messe in atto da, non è la prima volta che sidi casi di razzismo presso la fabbrica di Fremont; in passato un altro dipendente, Melvin Berry , ricevette ...'Il nostro obiettivo - spiegano all'azienda Californiana - è ridurre la quantità di tempo che i veicoli trascorrono nel Service, offrendo la migliore esperienza possibile ai nostri proprietari. ...Tesla condannata dal tribunale californiano a risarcire un ex-dipendente che ha subito discriminazioni razziali: risarcirà 137 milioni di dollari.Quando un veicolo richiede assistenza, il nostro approccio è duplice: Service Center fisici, come i nuovi siti di Torino e Firenze, e la nostra flotta di Mobile Service'. 'Il nostro obiettivo - spiega ...