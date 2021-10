Squid Game: i sottotitoli in inglese di Netflix stravolgerebbero il senso della serie coreana (Di martedì 5 ottobre 2021) Problemi di traduzione nei sottotitoli della serie coreana Squid Game, vero e proprio fenomeno di visualizzazioni su Netflix. Gli utenti di Netflix sono impazziti per la serie coreana Squid Game e mentre lo show rischia di superare il successo di Bridgerton monta la polemica legata ai sottotitoli inglesi dello show che, a quanto pare, ne altererebbero completamente il senso. A sollevare il problema della traduzione poco fedele sarebbe stata l'utente Twitter coreana, ma residente a New York, Youngmi Mayer in un tweet in cui ha spiegato che il contesto della traduzione era in gran parte errato. Mayer ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Problemi di traduzione nei, vero e proprio fenomeno di visualizzazioni su. Gli utenti disono impazziti per lae mentre lo show rischia di superare il successo di Bridgerton monta la polemica legata aiinglesi dello show che, a quanto pare, ne altererebbero completamente il. A sollevare il problematraduzione poco fedele sarebbe stata l'utente Twitter, ma residente a New York, Youngmi Mayer in un tweet in cui ha spiegato che il contestotraduzione era in gran parte errato. Mayer ha ...

Advertising

NetflixIT : Il cast di Squid Game gioca anche con i nostri sentimenti?? - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - sayrevee : Idea per un nuovo gioco di Squid Game impossibile: hai un’ora di tempo per alzarti dal letto senza piangere - Jixyky : RT @plvtokoo: @/mondo aspetta la seconda stagione di alice in borderland, squid game e sweet home poi finisci - _lostie815_ : ho appena visto l'episodio 6 di squid game e dire che sto malissimo non rende l'idea del mio status attuale :(((( -