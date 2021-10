Roma, chiede di provare il monopattino e poi fugge a bordo del mezzo: denunciato ladro seriale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Due, per il momento, le vittime, accertate dagli agenti del commissariato Prati e dal I Distretto Trevi Campo Marzio, del raggiro, ben congegnato da un 33enne Romano che, con la scusa di vedere personalmente il mezzo messo in vendita su note piattaforme web, al momento dell’appuntamento, azionando rapidamente la leva d’accensione, scappava velocemente. A collaborare nell’attività investigativa avviata dalla Polizia di Stato una delle vittime che è riuscita a risalire, dietro i falsi nomi utilizzati sul web dall’autore, alla sua vera identità. E’ stato questo stesso utente truffato ancora ad allertare l’altra vittima, vedendo l’annuncio on line del monopattino, non riuscendo, però, a impedire il furto che si era già consumato. L’attività investigativa, che ha portato alla denuncia del 33enne da parte degli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021)– Due, per il momento, le vittime, accertate dagli agenti del commissariato Prati e dal I Distretto Trevi Campo Marzio, del raggiro, ben congegnato da un 33enneno che, con la scusa di vedere personalmente ilmesso in vendita su note piattaforme web, al momento dell’appuntamento, azionando rapidamente la leva d’accensione, scappava velocemente. A collaborare nell’attività investigativa avviata dalla Polizia di Stato una delle vittime che è riuscita a risalire, dietro i falsi nomi utilizzati sul web dall’autore, alla sua vera identità. E’ stato questo stesso utente truffato ancora ad allertare l’altra vittima, vedendo l’annuncio on line del, non riuscendo, però, a impedire il furto che si era già consumato. L’attività investigativa, che ha portato alla denuncia del 33enne da parte degli ...

