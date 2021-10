Roberto Mancini: “Ci piacerebbe vincere fino a dicembre 2022… Vogliamo battere la Spagna” (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Italia si sta preparando per affrontare la Spagna nella semifinale della Nations League. Gli azzurri scenderanno in campo domani sera (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. I Campioni d’Europa concederanno la rivincita alle Furie Rosse (battute ai rigori nella semifinale dell’ultima rassegna continentale) e il CT Roberto Mancini è stato molto chiaro nella conferenza stampa della vigilia. “Vogliamo battere la Spagna. L’obiettivo è sempre quello di vincere, dipenderà da noi. Ha ragione il tecnico della Spagna: prima o poi perderemo, ma a noi piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022 inoltrato…”. A dicembre 2022 si disputeranno i Mondiali, dunque appare ben chiaro cosa ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Italia si sta preparando per affrontare lanella semifinale della Nations League. Gli azzurri scenderanno in campo domani sera (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. I Campioni d’Europa concederanno la rivincita alle Furie Rosse (battute ai rigori nella semifinale dell’ultima rassegna continentale) e il CTè stato molto chiaro nella conferenza stampa della vigilia. “la. L’obiettivo è sempre quello di, dipenderà da noi. Ha ragione il tecnico della: prima o poi perderemo, ma a noiandare avanti così2022 inoltrato…”. A2022 si disputeranno i Mondiali, dunque appare ben chiaro cosa ...

