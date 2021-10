“Ricordati di portà via la monnezza”, ironia social per Raggi dopo la sconfitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il 19,09% dei voti Virginia Raggi lascia Roma. “Me raccomanno, prima di andare via Ricordati la monnezza”, così Osho nella sua vignetta. Mentre al ballottaggio per le elezioni amministrative del 2021 andranno il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri e quello di centrodestra Enrico Michetti. La sindaca uscente si posiziona al quarto posto, dietro Carlo Calenda. Un risultato lontano da quello del 2016, quando la grillina era riuscita a vincere al secondo turno battendo lo sfidante Roberto Giachetti. In quel caso il verdetto era stato netto: perché aveva ricevuto oltre il 60 per cento dei voti nel duello con il candidato sindaco scelto dal partito democratico. In queste elezioni, invece, paga un’amministrazione che non ha convinto i romani. Dai rifiuti alla gestione delle municipalizzate, tanti i problemi lasciati irrisolti. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il 19,09% dei voti Virginialascia Roma. “Me raccomanno, prima di andare viala”, così Osho nella sua vignetta. Mentre al ballottaggio per le elezioni amministrative del 2021 andranno il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri e quello di centrodestra Enrico Michetti. La sindaca uscente si posiziona al quarto posto, dietro Carlo Calenda. Un risultato lontano da quello del 2016, quando la grillina era riuscita a vincere al secondo turno battendo lo sfidante Roberto Giachetti. In quel caso il verdetto era stato netto: perché aveva ricevuto oltre il 60 per cento dei voti nel duello con il candidato sindaco scelto dal partito democratico. In queste elezioni, invece, paga un’amministrazione che non ha convinto i romani. Dai rifiuti alla gestione delle municipalizzate, tanti i problemi lasciati irrisolti. E ...

