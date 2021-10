Revisione Patto Stabilità: discussione entra nel vivo, le prossime tappe (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea pubblicherà il 19 ottobre le sue considerazioni sull’imPatto economico della pandemia sull’economia europea e le sue implicazioni per le regole di bilancio Ue, mentre lancia un dibattito su come cambiare le regole alla base della moneta unica. Le regole di bilancio dell’Unione europea, chiamate Patto di Stabilità e crescita, pongono limiti all’indebitamento dei Governi per salvaguardare il valore dell’euro. Attualmente, il Patto è sospeso fino al 2023 per dare ai governi spazio di manovra sufficiente a combattere la pandemia di coronavirus. “La Commissione ha in programma di adottare il 19 ottobre una Comunicazione per esprimere le proprie considerazioni sull’imPatto della crisi e le sue implicazioni per una Revisione della governance economica”. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea pubblicherà il 19 ottobre le sue considerazioni sull’imeconomico della pandemia sull’economia europea e le sue implicazioni per le regole di bilancio Ue, mentre lancia un dibattito su come cambiare le regole alla base della moneta unica. Le regole di bilancio dell’Unione europea, chiamatedie crescita, pongono limiti all’indebitamento dei Governi per salvaguardare il valore dell’euro. Attualmente, ilè sospeso fino al 2023 per dare ai governi spazio di manovra sufficiente a combattere la pandemia di coronavirus. “La Commissione ha in programma di adottare il 19 ottobre una Comunicazione per esprimere le proprie considerazioni sull’imdella crisi e le sue implicazioni per unadella governance economica”. ...

