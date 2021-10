(Di martedì 5 ottobre 2021) La linea di streaming diaccoglie due nuovi prodotti in catalogo. Parliamo dellaX e dellaX Sono due prodotti molto attesi in casae si tratta di due nuovi tasselli che si aggiungono ad una linea streaming già ben fornita. Parliamo infatti dellaX,e dellaX,per streamer emergenti.X Si tratta di unaUSB che offre la possibilità di scelta tra una risoluzione Full HD a 30 fps o uno streaming ultra-fluido a 60 fps ma con una qualità di 720p. TramiteSynapse gli streamer ...

tuttoteKit : #Razer: presentata la nuova webcam Kiyo X e la scheda d'acquisizione Ripsaw X #KiyoX #RipsawX #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Razer presentata

tuttoteK

Durante la Gamescom di agosto, è stataanche una Xbox Series X e un Controller Xbox ... Testi correlati 0 In arrivo un sacco di prodotti esclusivilegati a Halo Infinite NEWS. Scritto ...... un paio di auricolari wirelessHammerhead e una figurina di Megumin o Aqua. Basato sulla serie animesu CrunchyRoll e HBO Max, KonoSuba: Fantastic Days narra le gesta di uno ...La linea di streaming di Razer accoglie due nuovi prodotti in catalogo. Parliamo della webcam Kiyo X e della scheda d'acquisizione Ripsaw X.L'azienda leader del settore tech di Hong Kong, Razer, ha rivelato due nuovi prodotti decisamente utili per gli streamer in erba.