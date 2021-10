Quanto costa produrre gli iPhone 13 Pro: spese aumentate (Di martedì 5 ottobre 2021) Vediamo Quanto costa produrre iPhone 13 Pro, come sicuramente vi sarete chiesti. Stando a Quanto riportato da ‘techinsights.com‘, il teardown ha evidenziato che i chip A15 Bionic montati a bordo dei vari modelli di iPhone 13 sono uguali lato CPU, ma non per Quanto riguarda la GPU (4 a bordo delle varianti standard e mini, 5 su quelle Pro e Pro Max). La cosa era stata confermata anche da Apple: non sapevamo, però, che i chip inseriti presentassero lo stesso codice componente, vale a dire ‘APL1W07‘, come pure le stesse dimensioni (del 23% più grandi rispetto a quelle del chip A14 Bionic degli iPhone 12). Possibile che la mela morsicata abbia disattivato uno dei core della GPU per alcuni dei modelli, ovvero lo standard ed il mini (non un mistero, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Vediamo13 Pro, come sicuramente vi sarete chiesti. Stando ariportato da ‘techinsights.com‘, il teardown ha evidenziato che i chip A15 Bionic montati a bordo dei vari modelli di13 sono uguali lato CPU, ma non perriguarda la GPU (4 a bordo delle varianti standard e mini, 5 su quelle Pro e Pro Max). La cosa era stata confermata anche da Apple: non sapevamo, però, che i chip inseriti presentassero lo stesso codice componente, vale a dire ‘APL1W07‘, come pure le stesse dimensioni (del 23% più grandi rispetto a quelle del chip A14 Bionic degli12). Possibile che la mela morsicata abbia disattivato uno dei core della GPU per alcuni dei modelli, ovvero lo standard ed il mini (non un mistero, ...

