Preti pedofili, in Francia 216mila vittime di abuso dal 1950 a oggi (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono state 216.000 le vittime di pedofilia nella chiesa francese dal 1950 ad oggi, secondo il rapporto della Ciase (Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa) voluto dai vescovi francesi. Secondo le cifre anticipate domenica scorsa, i Preti pedofili sono stati in questi 70 anni fra i 2.900 e i 3.200. La Chiesa cattolica ha mostrato “fino all’inizio degli anni 2000 una profonda indifferenza, anche crudele, nei confronti delle vittime” di pedofilia. Lo ha affermato Jean-Marc Sauvé, presidente della Commissione. Secondo il rapporto, il numero delle vittime sale a “330.000 se si aggiungono gli aggressori laici”. Dal 1950 agli anni 2000, “le vittime non sono state credute, ascoltate, sono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono state 216.000 ledia nella chiesa francese dalad, secondo il rapporto della Ciase (Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa) voluto dai vescovi francesi. Secondo le cifre anticipate domenica scorsa, isono stati in questi 70 anni fra i 2.900 e i 3.200. La Chiesa cattolica ha mostrato “fino all’inizio degli anni 2000 una profonda indifferenza, anche crudele, nei confronti delle” dia. Lo ha affermato Jean-Marc Sauvé, presidente della Commissione. Secondo il rapporto, il numero dellesale a “330.000 se si aggiungono gli aggressori laici”. Dalagli anni 2000, “lenon sono state credute, ascoltate, sono ...

Agenzia_Italia : La Chiesa in Francia non ha fatto nulla per fermare i preti pedofili - HuffPostItalia : Preti pedofili, in Francia 216mila vittime di abuso dal 1950 a oggi - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La Chiesa in Francia non ha fatto nulla per fermare i preti pedofili - collirio1958 : @Agenzia_Italia CON QUALE CORAGGIO QUESTI PRETI PEDOFILI AFFRONTERANNO IL GIUDIZIO DIVINO??? I bambini ROVINATI FIS… - Enzo97736396 : RT @Radio1Rai: ??Dal 1950 ad oggi, 216.000 vittime di pedofilia nella Chiesa francese. Lo riconosce l’indagine voluta dai vescovi locali. Si… -