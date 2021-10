Portogallo, prima convocazione per Rafael Leao, sostituisce Rafa Silva (Di martedì 5 ottobre 2021) Arriva la prima convocazione in Nazionale maggiore per Rafael Leao. L’attaccante è stato convocato dal c.t. Fernando Santos Momento magico per Rafael Leao. Dopo un inizio di stagione entusiasmante con la maglia del Milan (4 gol in 9 partite tra Serie A e Champions League) è arrivata per lui anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore del Portogallo. È arrivato infatti oggi il comunicato della federazione portoghese che annuncia il classe ’99 come sostituto scelto dal c.t. Fernando Santos dell’infortunato Rafa Silva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Arriva lain Nazionale maggiore per. L’attaccante è stato convocato dal c.t. Fernando Santos Momento magico per. Dopo un inizio di stagione entusiasmante con la maglia del Milan (4 gol in 9 partite tra Serie A e Champions League) è arrivata per lui anche lacon la Nazionale maggiore del. È arrivato infatti oggi il comunicato della federazione portoghese che annuncia il classe ’99 come sostituto scelto dal c.t. Fernando Santos dell’infortunato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

